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Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию
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Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию на свой день рождения 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае победы на выборах перенесет инаугурацию на свой день рождения 25 апреля.
"Мне 72 года через месяц. Наверное, будут мероприятия по случаю очередного дня рождения… Депутаты Госдумы, которые стоят здесь сзади меня, они подсказали, зачем нам просто праздновать день рождения? Мы не 7 мая инаугурацию поведем, а 25 апреля, в день рождения, совместим два праздника", — сказал Жириновский на предвыборном митинге в пятницу.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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