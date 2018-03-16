Ещё
Лавров: Британия не сообщала России о смерти Глушкова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как ничего не сообщили, кстати, о смерти Глушкова, хотя обязаны сообщить", — сказал он журналистам.
О смерти Глушкова, заочно приговоренного в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", объявил в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. Позднее Скотланд-Ярд сообщил, что расследует кончину мужчины 60 с лишним лет, которую на данный момент считает "необъяснимой". Указанный в сообщении полиции адрес совпадает с адресом, который сообщил РИА Новости знакомый с покойным бизнесменом источник.
РИА Новости: последние новости
Посол Британии подтвердил, что Лондон проинформировали об ответных мерах Посол Британии Бристоу прибыл в российский МИД В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии418
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии25
Россия бьется со смертельно опасным противником443
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти46
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение