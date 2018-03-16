МИД анонсировал расширение «черного списка» американцев

Сергей Рябков. «Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой «черный список» очередной группой американских деятелей», — сказал Рябков, комментируя объявленное в четверг в США расширение санкций в отношении России. Москва в ответ на последние санкции Вашингтона добавит в свой «черный список» новую «группу американских деятелей», исходить Россия будут из принципа паритета, заявил замглавы МИД

«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире. Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана», — подчеркнул Рябков. Рябков подчеркнул, что готовящиеся ответные меры со стороны Москвы — это не выбор и не метод России. По его словам, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений, передает РИА «Новости»

По его словам, «разрушая российско-американские отношения, эти политики играют с огнем, поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность».