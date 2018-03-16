Путин увидел будущее

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Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Пока вы спали: «Нежданчик» от России

Путин объяснил, от кого зависит успех России 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Reuters
На текущей неделе повестка президента России Владимира Путина довольно плотная. 14 марта он принял участие в севастопольском митинге, который был посвящен 4-летию возвращения Крыма в состав России. На следующий день (и за три дня до президентских выборов) Путин был уже в Москве, он посетил форум «Россия — страна возможностей» на ВДНХ. Здесь собрались участники проектов, входящих в открытую платформу с тем же названием.
Главная задача проекта «Россия — страна возможностей» — это «создание системы прозрачных социальных лифтов», «самореализация талантливой молодежи», а также «консолидация лучших общественных инициатив», как утверждает официальный сайт Кремля. Среди организаторов проекта — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
На форуме Путин встретился с небольшой группой молодых людей, развивающих перспективные социальные проекты. Каждый из них, улыбаясь, рассказывал о собственной истории успеха.
Первым на встрече слово дали замминистру энергетики Павлу Сорокину. Свою должность он получил недавно, — победив в конкурсе «Лидеры России» и получив личное одобрение президента. На этот раз Сорокин вновь напомнил об этом.
«Я месяц назад был у Вас как один из победителей «Лидеров России» с моими коллегами и, если честно, не думал, что жизнь после этого так сильно изменится», — начал Сорокин. «И я сказал, что вас пора повышать. И вас повысили», — сказал Путин. «Чуть-чуть повысился», — ответил Сорокин.
«Как чуть-чуть? Ничего себе. Замминистра стал — чуть-чуть?», — изумился президент.
В зале посмеялись. Впрочем, настроен Путин был позитивно и заявил, что амбициозность — это хорошо.
Вскоре он уже пообещал помощь Давиду, студенту из Волгограда, который мечтает разрабатывать современные протезы и экзоскелеты для подготовки «людей будущего», а также делать роботов для сбивания сосулек.
Путин поинтересовался, где Давид планирует работать параллельно с исследовательской деятельностью. Тот ответил, что собирается устроиться инженером на заводе по фасовке продуктов. Путин посоветовал ему поговорить с организаторами форума насчет трудоустройства и, что самое главное в этом контексте, — обещал, что поговорит и сам.
Перед Путиным выступали молодые предприниматели, врачи, научные деятели. Одна из студенток рассказывала о своей идее внедрения технологии эффективного использования газа для более оптимальной добычи нефти.
«Для нас это тоже очень интересно. Ну и чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше, — с иронией отметил президент. — Потому что мы останемся вне конкуренции по добыче и продаже углеводородов».
Молодая предпринимательница Дарья рассказала, что занимается производством полуфабрикатов, а также хочет открыть вокальную школу для детей.
«На голодный желудок не запоешь», — заметил президент.
Участник проекта Павел рассказал, что принял решение уехать из Санкт-Петербурга, чтобы стать министром образования в Нижегородской области.
«А я вот не хотел уезжать», — вспомнил президент, но тут же порадовался, что новоиспеченный чиновник не страшится понижения в зарплате.
Молодой врач рассказал о том, что его бабушка болеет и попросил президента подписать ей открытку.
«Может быть, дополнительная помощь нужна какая-то?», — спросил Путин. Но проситель отказался.
Последняя выступавшая — девушка Надежда — призналась, что хоть в конкурсе не победила, но получила мотивацию развиваться.
«Вы все — надежда нашей страны!», — обыграл ее имя президент, прощаясь с аудиторией.
Президент прошел в другой зал форума, где выступил с кратким итоговым заявлением.
«Страна, наша родина, любимая нами Россия, она ждет и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдет, то вместе с вами будет развиваться и страна, она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе! Да?» — задал он риторический вопрос слушателям. Те дали утвердительный ответ.
Выборы президента России пройдут 18 марта. В этом году день голосования совпадает с датой воссоединения Крыма с Россией.
Помимо Владимира Путина, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца, избиратели увидят в бюллетенях Сергея Бабурина (партия «Российский общенародный союз»), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Ксению Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина («Коммунисты России»), Бориса Титова (Партия роста), Григория Явлинского («Яблоко»). Фамилии в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке.
Путин практически не участвовал в предвыборных мероприятиях в качестве кандидата. Крупных мероприятий, посвященных его кампании, было всего два — встреча с доверенными лицами и митинг в Лужниках.
Формальной програмы у кандидата Владимира Путина до сих пор нет. По мнению экспертов, все основные тезисы своего видения будущего России он изложил в ходе послания Федеральному собранию. Впрочем, это было президентское мероприятие. Обязанность главы государства выступать с посланием прописана в Конституции страны.
Несколько источников «Газеты.Ru» в штабе кандидата подтвердили: было бы странно оформлять отдельную программу после обращения Путина к парламентариям.
Андрей Кондрашов, пресс-секретарь штаба кандидата Путина, заявил «Газете.Ru», что его команда не планировала распространять программу или публиковать ее в одном из СМИ. Впрочем, штаб подготовил предвыборные тезисы, отражающие взгляд Путина на экономику и политику России для помощи в работе региональных штабов.
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