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Главы югорских муниципалитетов «забанили» Жириновского
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Главы югорских муниципалитетов «забанили» Жириновского 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Отказав в «квадратах».
Избирком ХМАО удовлетворил жалобы представителей ЛДПР и признал действия глав ряда югорских муниципалитетов, отказывавших доверенному лицу кандидата в президенты Владимира Жириновского во встречах с избирателями, незаконными. Из восьми поданных жалоб удовлетворены были две, уточнили "Уралинформбюро" в окружном избиркоме.
Как рассказал координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР Евгений Данников, главы городов и районов на протяжении предвыборной кампании не согласовывали партийцам помещения для встреч с югорчанами. Отказы, по его словам, поступали от мэров Ханты-Мансийска и Югорска, глав Советского и Кондинского районов.
"По одним и тем же муниципалитетам было по несколько жалоб. В Ханты-Мансийске, к примеру, нам отказали в проведении встреч вообще во всех бюджетных учреждениях. Все жалобы были рассмотрены. Действия ряда глав, от которых поступил отказ, признаны незаконными. Избирком вынес им предупреждения и рекомендовал оказать содействие в организации встреч с избирателями", — сообщил Данников.
Глава окружного избиркома Денис Корнеев отметил, что представитель кандидата в президенты Владимира Жириновского подал одновременно 8 жалоб по непредоставлению помещений. «Все 8 рассмотрели. По двум из них действия руководителей соответствующих учреждений признаны необоснованными. Вынесены соответствующие предписания. Насколько я знаю, сегодня доверенное лицо получило доступ к помещениям. По остальным жалобам установлено, что отказы были обоснованными. В Ханты-Мансийске, к примеру, был карантин и действовал запрет на проведение любых мероприятий, поэтому доверенному лицу кандидата в президенты совершенно справедливо предложили использовать иные формы агитации», — пояснил собеседник агентства.
Он также добавил, что во все администрации, указанные в жалобах, «для профилактики» были направлены дополнительные разъяснения о необходимости оказывать содействие доверенным лицам кандидатов в организации и проведении предвыборных собраний.
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