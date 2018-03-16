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Экс-глава ГРУ о Скрипале: разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями»
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Экс-глава ГРУ о Скрипале: разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями» 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-глава ГРУ Федор Ладыгин заявил, что российская разведка никогда не занималась такими «гнусными глупостями», которые в Британии пытаются приписать Москве, передает РИА «Новости».
"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить… никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", — заявил он.
Ранее сообщалось, что власти США могут ввести новые санкции в отношении России после отравления в экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
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