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Госдеп: новые санкции против России не связаны с выборами
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Госдеп: новые санкции против России не связаны с выборами 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отрицает, что расширение антироссиийских санкций приурочено к президентским выборам в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями", — сказала Науэрт.
Она также добавила, что российские чиновники «делают много диких предположений, и это одно из них».
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон ввел новые санкции против Москвы с учетом предстоящих выборов президента России.
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