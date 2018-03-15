Госдеп: новые санкции против России не связаны с выборами

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отрицает, что расширение антироссиийских санкций приурочено к президентским выборам в России . Об этом сообщает РИА «Новости».

"Это просто чепуха, это чепуха. Санкции долго вводятся, по ним проводится долгое расследование. Мы за кулисами много работали над санкциями", — сказала Науэрт.

Она также добавила, что российские чиновники «делают много диких предположений, и это одно из них».