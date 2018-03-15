Белый дом пообещал РФ действовать жестко

США будут действовать жестко в отношении РФ, пока Москва не изменит свое поведение, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Говоря о том, "манипулирует ли Путин Трампом", она сообщила: "Вовсе нет". "Президент (Трамп) говорил в прошлом, что если мы можем работать вместе для борьбы с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, тогда мы должны это делать. Но президент также показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях", — сказала она журналистам на брифинге.
Отвечая на дополнительный вопрос журналиста, является ли президент РФ Владимир Путин "другом или врагом" США, Сандерс отметила, что "это должна определить Россия".
"Они должны решить, хотят ли они быть хорошим или плохим актером. Я думаю, что вы можете судить по тем действиям, которые мы предприняли, мы будем действовать жестко", — подчеркнула Сандерс.