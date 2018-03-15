Белый дом пообещал РФ действовать жестко

Белый дом пообещал действовать жестко, пока Россия «не изменит поведение»

Говоря о том, "манипулирует ли Путин Трампом", она сообщила: "Вовсе нет". "Президент (Трамп) говорил в прошлом, что если мы можем работать вместе для борьбы с мировыми угрозами, такими как Северная Корея , тогда мы должны это делать. Но президент также показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях", — сказала она журналистам на брифинге.

Отвечая на дополнительный вопрос журналиста, является ли президент РФ Владимир Путин "другом или врагом" США, Сандерс отметила, что "это должна определить Россия".