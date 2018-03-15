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Бабурин ушел с дебатов, израсходовав все свое эфирное время
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Бабурин ушел с дебатов, израсходовав все свое эфирное время 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Сергей Бабурин, израсходовав все свое эфирное время, покинул студию телеканала «Общественное телевидение России», где проходили предвыборные дебаты, не дождавшись их окончания.
"Уважаемые избиратели, конечно, это не дебаты, когда мы все брифингуем ведущих… Вот сегодня, кроме нас с Владимиром Вольфовичем (Жириновским), нет ни одного кандидата. Я просто хочу сказать — делайте выбор. Я не хочу больше участвовать в этом разговоре людей, которые ни за что не отвечают. До свидания, спасибо", — сказал Бабурин, покинув студию сразу после того, как ведущий объявил, что эфирное время Бабурина закончилось.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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