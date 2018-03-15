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В Минобороны сравнили Уильямсона с «базарной хабалкой»
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В Минобороны назвали заявление Уильямсона «риторикой базарной хабалки» 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Oli Scarff
Минобороны РФ назвало "риторикой базарной хабалки" заявление главы министерства обороны Британии Гэвина Уильямсона в адрес России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт" и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".
"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", — сказал он.
По его словам, выпад главы минобороны Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".
Конашенков сообщил, что к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона "у нас давно выработан стойкий иммунитет".
Он подчеркнул, что "Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок".
"Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества", — добавил генерал-майор.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов и произойдет это скоро.
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