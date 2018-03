В Минобороны сравнили Уильямсона с «базарной хабалкой»

"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", — сказал он.

Ранее Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт" и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".