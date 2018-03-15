В Минобороны сравнили Уильямсона с «базарной хабалкой»

В Минобороны назвали заявление Уильямсона «риторикой базарной хабалки»

"Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции", — сказал он. Ранее Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт" и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".

По его словам, выпад главы минобороны Британии в адрес России лишь подтверждает ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих "обвинителей".

Конашенков сообщил, что к фейковым обвинениям России во всех смертных грехах со стороны Лондона "у нас давно выработан стойкий иммунитет".