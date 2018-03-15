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Джонсон: Лондон не исключает проверки проб вещества из Солсбери независимыми экспертами
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Джонсон: Лондон не исключает проверки проб вещества из Солсбери независимыми экспертами 

ТАСС 19 часов назад
БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании работают над тем, чтобы дать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возможность перепроверки проб вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, независимыми экспертами. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в опубликованной в четверг вечером статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Правительство и полиция работают сейчас над тем, чтобы дать ОЗХО возможность перепроверки наших проб независимой стороной", — отметил он.
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