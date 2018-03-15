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Ждать осталось недолго: когда РФ может ввести контрмеры на санкции США
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Ждать осталось недолго: когда РФ может ввести контрмеры на санкции США 

ФБА «Экономика сегодня» 21 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Ответные меры России на новые санкции Соединенных Штатов непременно последуют, но, скорей всего, ждать их стоит после 18 марта, и сначала они будут формальными, на уровне высылки дипломатов. Так считают эксперты, опрошенные ФБА «Экономика сегодня».
Россия уже готовит ответ на новые санкции США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы уже приступили к отработке наших ответных мер", — сказал Рябков, добавив также, что допускает новые антироссийские действия Соединенных Штатов.
"Ничего нового с точки зрения наших оценок поведения Вашингтона на международной арене этот шаг (новые санкции) не добавил. Это все те же самые хороводы политического свойства вокруг абсолютно беспочвенных и лишенных какой бы то ни было связи с реальностью обвинений России якобы во вмешательстве во внутренние процессы США", — считает Рябков.
В новых политических реалиях
В любом случае предметных разговоров о контрмерах стоит ждать после выборов президента в России, после 18 марта, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
"Будет определяться новый состав кабинета, новые направления российской политики, как внешней, так и внутренней, поэтому не думаю, что кто-то будет спешить с какими-то санкциями. Дальше, да, они могут быть многоуровневыми, в чем-то могут быть ассиметричными. В любом случае я бы не стал предварять ситуацию, учитывая, что вводиться санкции будут в новых политических реалиях, и выбираться будет адекватный реалиям ответ", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня», добавив, что по дипломатической линии ответ будет традиционно симметричным.
Формальные контрмеры
Ответные санкции точно будут, и ждать их стоит и американцам, и британцам, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Россия старается быть вторым номером, не пытаясь опередить кого-либо с ухудшением отношений, Москва будет отвечать по мере того, как считает это необходимым. Высылка дипломатов последует, этим, скорей всего, пока дело ограничится, по крайней мере, сейчас. Именных санкций против отдельных американцев также стоит ждать, но в целом контрмеры будут формальными, и США это напряжет в той же степени, в какой Россию напрягают санкции против нее", — заметил эксперт ФБА «Экономика сегодня».
В целом же ситуация зашла, по мнению Владимира Брутера, «очень далеко»:" Последние совместные заявления Франции, Германии, США, Британии — это верх предвзятости".
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