Предвыборное шоу изнутри

Корреспонденты газеты Klassekampen встретились с кандидатом в президенты и телезвездой Ксений Собчак в ходе предвыборной кампании.

Факты

• Россия выбирает нового президента в воскресенье, 18 марта.

• Победивший на выборах будет находиться у власти вплоть до 2024 года.

• Данные опросов общественного мнения говорят о том, что президент Владимир Путин , с 2000 года находящийся на посту либо премьер-министра, либо президента, будет переизбран.

• Телезвезда и журналист Ксения Собчак — либеральный кандидат, которая, в частности, бросила Путину вызов в вопросах об аннексии Крымского полуострова, однополых браках и правах человека.

Как Трамп: Ксения Собчак использовала статус «звезды» для привлечения внимания к себе в ходе избирательной кампании. «Нужно дать доступ на телевидение правде», — говорит она корреспондентам Klassekampen.

Россия

Место выбрано стратегически правильно. Советники по СМИ проинструктировали журналистов, все камеры сфокусированы в одном направлении. На заднем плане виден большой памятник участникам революции 1905 года. Нельзя сказать, чтобы площадь была переполнена людьми, журналистов здесь больше, чем зрителей.

Ксения Собчак появляется ровно в четыре, как и предупреждали журналисты.

Она привыкла к камерам, и кажется, что она не обращает на них никакого внимания. Вместо этого она делает большой круг, здороваясь с пришедшими сторонниками. Объятия, улыбки, все это на фоне памятника на заднем плане. Ей удается весьма элегантно и говорить с людьми, и держать лицо перед камерами.

Когда она, наконец, подходит к микрофонам, то начинает произносить речь, написанную заранее. Говорит о либеральных принципах, за которые выступает сама, о важности сохранения демократии, о том, почему надо записываться в наблюдатели на выборах, чтобы избежать подтасовки результатов.

Собчак — одна из десяти самых богатых «звезд» России, по данным Forbes . Она по максиму использовала то, что выросла, вращаясь в кругах элиты; с президентом Владимиром Путиным ее связывала личная дружба. Ее отец, Анатолий Собчак, бывший мэр Санкт-Петербурга, был наставником Путина в политике.

Тем не менее, она при включенной камере бросает вызов российскому президенту: предупреждает, что Путин и его люди могут фальсифицировать итоги выборов.

Реалити-кандидат

Ксения Собчак — политик необычный. Сначала она получила известность как ведущая одного из первых в России реалити-шоу «Дом-2». Это была развлекательная телепрограмма — из тех, что были популярны в начале 2000-х. С тех пор она сделала несколько серьезных дискуссионных программ, но ее по-прежнему связывают с реалити-телевидением.

Из-за статуса «звезды» ей непросто делать так, чтобы ее воспринимали серьезно, но вместе с тем благодаря карьере на телевидении ей гораздо легче привлекать к себе внимание. Российские журналисты — народ вежливый, они ждут, когда же подойдет их очередь задать вопрос.

У нас появляется шанс прорваться со своими вопросами. Мы спрашиваем Собчак о том, будет ли она доверять результатам выборов.

Ксения Собчак: В чем-то да, в чем-то нет. Мы должны провести эти выборы, важно, чтобы все прошло достойно. Разумеется, раньше были грубые случаи фальсификации выборов, но мы еще не знаем, что будет на этот раз. Сложно сказать.

— Вы знаете, что Вы не победите на выборах. Зачем тогда было выставлять свою кандидатуру?

— Я уже много раз говорила, что здесь важно, чтобы как можно больше людей услышали правду на наших федеральных телеканалах. Это имеет решающее значение для того, чтобы в этой стране что-то изменилось.

Она критиковала аннексию Крыма

Избирательная кампания начиналась с мягкой критики Путина, но постепенно тон становился жестче. Собчак перешла к социальным вопросам, но все стало совсем всерьез, когда она стала критиковать аннексию российским президентов Крымского полуострова в 2014 году.

С тех пор она нападает на все: от непопулярных и опасных для здоровья свалок мусора под Москвой до общего крайне плачевного состояния многих старых многоквартирных жилых домов.

Во всех мегаполисах Собчак — третий по популярности кандидат, если верить собственным внутренним опросам, проводимым ее предвыборным штабом. В провинции поддержка у нее гораздо слабее. Исключение составляет Сибирь. На Кавказе, где большинство населения составляют мусульмане, она получит очень немного голосов.

«Звезда», политик и феминистка Ксения Собчак имеет личные связи с олигархами и политиками, она — одна из самых ярких звезд во вселенной российского гламура.

Собчак предупредила Путина о том, что собирается участвовать в выборах, еще до того, как объявила об этом официально. Все это вызвало много сомнений по поводу искренности ее политики. Тем не менее, она потратила на предвыборную кампанию много ресурсов.

Московский офис Собчак находится на территории закрытого промышленного комплекса, превращенного сейчас в страшно дорогие офисные помещения. Она арендовала место примерно для 50 сотрудников. Помещение выглядит как кафе в каком угодно большом городе, но в нем две телестудии. Канал Собчак в YouTube имеет в России четверть миллиона подписчиков, кампания производит много видео для интернета.

Выписала продюсера из США

Видео делает Сергей Кальварский , русский телепродюсер, который обычно работает в США. Он рассказывает, что Собчак позвонила ему и попросила приехать в Россию.

Отказать он не мог. Отчасти потому, что работал на отца Собчак в 1990-е, когда тот был мэром Санкт-Петербурга. И отчасти потому, что дочка предложила ему за работу много денег.

«Я ее помню еще с тех пор, когда она была маленькая. Мы дружим много лет. Когда Ксения была подростком, ее отец попросил меня однажды сводить ее в ночной клуб», — рассказывает он.

В последние дни Кальварский работает над видео, в котором Собчак высмеивает интервью, данное Путиным американскому телеканалу NBC . Вместо президента вмонтирована она, и она с вызовом отвечает на вопросы, задаваемые американской журналисткой Меган Келли.

Видео впервые покажут только по окончании выборов. Кальварский смеется над предположением о победе (Собчак) на выборах.

«Ксения получит 3-5% голосов. Мечта — 7%. Если будет меньше 3%, это плохо для будущего», — говорит он.

Телепродюсер говорит очевидные вещи. Президентская кампания ведется не для того, чтобы победить, но для того, чтобы обеспечить Ксении Собчак политическое будущее.

«Не знаю, станет ли она когда-нибудь президентом. Но она найдет власть, это совершенно точно. Или власть ее найдет», — говорит он.

Трамп как источник вдохновения

В течение короткого времени люди Собчак создали аппарат для предвыборной кампании, который охватывает 50 из 86 регионов России. За несколько месяцев ей удалось собрать 3 тысячи волонтеров. Тем не менее, в стране с 144 миллионами жителей это крайне мало. И даже учитывая прошлое Собчак в качестве звезды реалити-шоу, сложно получить много времени на телеэкранах после того, как она бросила вызов Путину.

Большое преимущество Собчак — подписчики в социальных сетях, особенно в Instagram. Здесь у нее 5,5 миллионов подписчиков, подавляющее большинство с тех времен, когда она еще не была политиком.

Аппарат Собчак сделал очень много для того, чтобы постепенно изменить ее имидж, и для того, чтобы публика приняла эту трансформацию.

«В самом начале большую проблему для нас представлял статус «звезды». Нам пришлось менять восприятие ее людьми, сделать так, чтобы ее воспринимали как политика, а не просто как известную личность», — говорит Георгий Любушкин.

Любушкин в аппарате предвыборной кампании Собчак руководит работой с социальными медиа и отвечает за интернет-безопасность. До того, как получить работу в предвыборном штабе, он работал в команде, которая создавала зашифрованный мессенджер Telegram.

Любушкин очень верит в социальные медиа как политический канал, особенно в аккаунт Ксении Собчак в Instagram. Сначала предвыборный штаб лишь публиковал время от времени какие-то политические новости, между «звездными материалами», как говорит сам Любушкин.

«Мы должны были приспосабливаться к тем подписчикам, которых Ксения интересует исключительно как «звезда», чтобы превратить их в ее политических сторонников. Сначала это было нелегко, мы получали много негативных комментариев, но все изменилось. Люди изменили свое представление (о ней)», — говорит он.

«Сейчас по всем каналам речь идет только о политике. Трансформация удалась», — считает Любушкин.

«А вообще менять представления людей — очень тяжелая работа», — добавляет он.

Любушкин говорит, что примером для него была предвыборная кампания президента США Дональда Трампа , но считает, что пока повторить его успех в России невозможно.

«Может быть, на следующих президентских выборах», — говорит он.

Ожидают махинаций на выборах

Предвыборная кампания в России известна многими историями. Одна из самых сильных — о фальсификации результатов выборов. По отдельным историям и анекдотам судить сложно, но статистика выборов демонстрирует ненормальные скачки в поддержке победителя на всех выборах, начиная с парламентских выборов в 2003 году.

Еще одним отклонением от статистической нормы являются «круглые» цифры: поддержка колеблется вокруг 70, 75, 80 или 85 процентов. Во время большинства выборов за последние 15 лет сложно рассматривать статистику иначе, чем приукрашенный в большом числе избирательных округов результат.

Оппозиция и активисты могут рассказать разные истории о том, как происходит мошенничество. Один способ заключается в том, что сторонники правительства на местах стараются запихнуть на дно урны много бюллетеней так, чтобы это трудно было обнаружить. Еще один способ — тот, что русские называют «каруселью», когда симпатизирующих Путину избирателей возят на автобусах от одного участка к другому, чтобы они могли проголосовать много раз.

Решает тот, кто подсчитывает

Наиболее распространенная теория, тем не менее, касается мошенничества при подсчете голосов. Во многих местах голоса подсчитывают вручную и не на глазах у всех. Поэтому оппозиция лихорадочно вербует собственных наблюдателей на выборы.

На этих выборах будет больше наблюдателей, чем когда-либо.

Телепродюсер, работающий на Собчак — из числа тех, кто к самим выборам относится цинично. Кальварский работал в избирательных кампаниях в России, начиная с 1990-х годов, и он не верит, что все решают избиратели.

«То, как люди голосуют, роли не играет. Все решают те, кто подсчитывает голоса», — говорит он.