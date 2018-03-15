Выборы 2018. Жителей края ждут на избирательных участках 18 марта

День Х — 18 марта, что, кажется, к сегодняшнему дню известно всему электоральному населению даже в самых «глухих уголках».

Даёшь явку!

Впрочем, об активности избирателей этих мест беспокоиться не приходится. К ним избирательные урны подвезут в «шаговую доступность», причём до воскресного дня голосования. В крае подготовлено 120 бюллетеней для досрочного голосования в труднодоступных и отдалённых населённых пунктах. Таких у нас 4 в трёх районах. Самый многочисленный — посёлок Тигирек в Краснощёковском районе с 32 избирателями; в пос. Андреевский Змеиногорского района таковых всего четверо. Чего бы тут не быть стопроцентной явке?

Над повышением активности остального электората в последние недели довольно энергично работают разные «ресурсы», но федеральные усилия в этом смысле более заметны, чем региональные. Предложенное 18 марта жителям Барнаула и других городов края непосредственное голосование за объекты благоустройства, которое некоторые сочли способом привлечь на участки аполитичных земляков, и то оказалось не краевым «ноу-хау».

Но вообще-то человека разумного, даже безо всякой патетики думающего о жизни своей страны, о будущем детей и внуков, даже странно уговаривать -убеждать прийти на выборы. Тем более выборы главы государства.

Всё под контролем

По данным системы ГАС «Выборы», в крае зарегистрированы 1 млн 860 тыс. 508 избирателей (численность установлена на 1.01.2018 г.). В ближайшее воскресенье их ждут на 1831 избирательном участке, двадцать из которых будут организованы в местах временного пребывания (в т. ч. в крупных больницах). По данным на 13 марта, более 50 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту пребывания, но, по словам председателя Крайизбиркома Ирины Акимовой, около 80% из них не выезжают за пределы региона, а просто будут находиться в другом городе или районе.

Рубцовске и На двухстах участках (в Барнауле, Бийске Новоалтайске ) установлены «электронные урны» (КОИБ), 416 тысяч бюллетеней для которых слегка отличаются оттенком. Другие участки оснащены оборудованием для QR-кодирования для составления протоколов голосования. В 74 территориальных избиркомах и более семистах крупных участковых избирательных участках процесс голосования будут «видеть» веб-камеры. И абсолютно на всех участках за его ходом будут следить наблюдатели: теперь уже не только от кандидатов и партий, но и делегированные Общественной палатой

Всё — ради открытости и прозрачности выбора президента страны на следующие шесть лет.

К слову