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США ввели санкции против бизнесмена Евгения Пригожина
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США ввели санкции против бизнесмена Евгения Пригожина 

РИА Новости 23 часа назад
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении российского бизнесмена, ресторатора, владельца кейтерингового бизнеса бизнесмена Евгения Пригожина, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
Санкции введены так же в отношении компаний Пригожина, входящих в его холдинг «Конкорд».
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за «значительные» транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
Минфин США 30 января опубликовал «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. После публикации списка министр финансов Стивен Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.
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