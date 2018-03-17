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Лавров заявил о волне примитивной и агрессивной западной пропаганды в связи с делом Скрипаля
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Лавров заявил о волне примитивной и агрессивной западной пропаганды в связи с делом Скрипаля 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западные страны в примитивной и агрессивной пропаганде в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
"Михаил Булгаков писал: «Не читайте с утра советских газет». Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа", — заявил Лавров.
Ранее Лавров отреагировал на слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который накануне посоветовал России «заткнуться», и связал его «хамство» с желанием войти в историю.
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