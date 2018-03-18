Назван метод отравления Скрипаля

По данным собеседников телеканала, у британских силовиков есть представление, как именно был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению спецслужб, применялось порошкообразное отравляющее вещество, запущенное в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехал Скрипаль и его дочь.

При этом под воздействие порошка попали еще более 30 человек, не исключают британские власти.