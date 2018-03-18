Ещё
Назван метод отравления Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван метод отравления Скрипаля 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, предположительно, могли отравить через вентиляцию автомобиля, передает ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.
По данным собеседников телеканала, у британских силовиков есть представление, как именно был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению спецслужб, применялось порошкообразное отравляющее вещество, запущенное в вентиляционную систему автомобиля BMW, в котором ехал Скрипаль и его дочь.
При этом под воздействие порошка попали еще более 30 человек, не исключают британские власти.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве89
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина246
ЦИК: Путин лидирует на выборах1779
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение