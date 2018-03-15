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Поклонская призвала Госдеп не бояться крымчан
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Поклонская призвала представителей Госдепа не бояться крымчан 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская заявила, что представителям госдепа США не нужно бояться крымчан, а стоит приехать с визитом на полуостров и убедиться в легитимности воссоединения полуострова с Россией.
Ранее государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России 4 года назад, а также отреагировал на выступление в этом регионе президента России Владимира Путина. В заявлении госдепа референдум 2014 года в Крыму назван "постановочным и нелегитимным". Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром российских вооруженных войск".
"Это госдеп у нас постановочный, потому что так говорить на протяжении длительного периода времени уже смешно. Как попка-попугай заладили, что все плохо, все плохо, референдум постановочный. Приедьте к нам, не надо нас бояться. Просто приедьте и посмотрите, где постановочно? Посмотрите, как процветает сегодня Крым, какие объекты построены, дорога, мост. Это невозможно сделать, если бы все было в Крыму, как они себе представляют, наиграно, а референдум прошел под дулами автоматов", — сказала Поклонская журналистам.
По ее мнению доказывать что-то госдепу США сегодня бесполезно.
"Я не знаю, как можно доказать истину, когда на черное говорят белое, и доказать обратное — это фактически нереально. Это их политика. Они выглядят со стороны глупо. Нельзя бесконечно так себя вести, нельзя до такой степени не уважать права людей и наплевательски относиться к другим странам, к другим людям, к нам, к крымчанам, в конце концов", — подчеркнула Поклонская.
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