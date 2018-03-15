Поклонская призвала Госдеп не бояться крымчан

"Я не знаю, как можно доказать истину, когда на черное говорят белое, и доказать обратное — это фактически нереально. Это их политика. Они выглядят со стороны глупо. Нельзя бесконечно так себя вести, нельзя до такой степени не уважать права людей и наплевательски относиться к другим странам, к другим людям, к нам, к крымчанам, в конце концов", — подчеркнула Поклонская.

По ее мнению доказывать что-то госдепу США сегодня бесполезно.