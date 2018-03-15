Дочь Тинькова поит свою собаку вином за 150 тыс. рублей 

Дарья Тинькова опубликовала пост, в котором сообщала, что ее собака любит вино из Бургундии. Стоимость бутылки вина достигает 153,5 тыс. рублей.
Дарья Тинькова опубликовала пост, в котором сообщала, что ее собака любит вино из Бургундии. Стоимость бутылки вина достигает 153,5 тысяч рублей.
«Даже моя собака любит Шамболь Musingy от Roumier», — написала Тинькова и добавила, что собака быстро опьянела.
Судя по поисковику wine-searcher.com, цена за бутылку составляет 153,5 тыс. рублей.
Ранее 24-летняя Дарья Тинькова, живущая в Лондоне, заявила в соцсетях, что ей стыдно называть себя русской, поскольку «из-за поведения Путина» к ней стали негативно относиться.
Ранее в четверг глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва в ближайшее время вышлет из России британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.
В среду глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов.