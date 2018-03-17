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В Сирии снизился уровень насилия, заявил Лавров
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В Сирии снизился уровень насилия, заявил Лавров 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Главным итогом года работы астанинского формата является то, что уровень насилия в Сирии снизился, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Оцениваем министерское заседание астанинского формата очень позитивно. Эту оценку разделяют и мои коллеги из Ирана и Турции", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.
По его словам, министры подвели итог более чем года совместной работы, потому что первая встреча в формате Астаны на уровне высоких представителей состоялась в январе 2017 года. С тех пор было восемь таких раундов.
"За эти месяцы удалось немало сделать. Главное достижение — это создание зон деэскалации, в рамках которых объявлен режим прекращения боевых действий, который в целом позволил существенно снизить уровень насилия, хотя, безусловно, случаются нарушения", — считает Лавров.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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