В Сирии снизился уровень насилия, заявил Лавров

"Оцениваем министерское заседание астанинского формата очень позитивно. Эту оценку разделяют и мои коллеги из Ирана Турции ", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан

По его словам, министры подвели итог более чем года совместной работы, потому что первая встреча в формате Астаны на уровне высоких представителей состоялась в январе 2017 года. С тех пор было восемь таких раундов.

"За эти месяцы удалось немало сделать. Главное достижение — это создание зон деэскалации, в рамках которых объявлен режим прекращения боевых действий, который в целом позволил существенно снизить уровень насилия, хотя, безусловно, случаются нарушения", — считает Лавров.

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