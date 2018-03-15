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Вассерман объяснил обвинения в адрес РФ
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Вассерман объяснил, почему Россию обвиняют в отравлении Скрипаля 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российский публицист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал обвинения в адрес России по делу об отправлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Слова Вассермана приводит РЕН ТВ.
"Нас обвиняют потому, что газ, якобы использованный при покушении, разработан в нашем Союзе. Логика убедительная: если в яд входят элементы из периодической системы Менделеева, а Менделеев — русский, то русские и виноваты", — заявил публицист.
По его словам, "англосаксы разыгрывают тот же трюк, что и в руководимом ими Всемирном антидопинговом агентстве".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля".
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.
Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.
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