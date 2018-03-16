Путин встретится с медицинскими специалистами

"Глава государства посетит Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова — крупнейший многопрофильный центр России, в котором трудятся более семи тысяч сотрудников и проходят обучение свыше двух тысяч специалистов отрасли", — говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин Санкт-Петербурге посетит Национальный медицинский центр имени Алмазова, сообщили накануне в пресс-службе Кремля

Ожидается, что Путин ознакомится с работой учреждения и встретится с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. Планируется обсудить широкий круг вопросов развития отечественного здравоохранения, отмечают в пресс-службе Кремля.

Национальный центр Алмазова

Центр Алмазова основан на базе Научно-исследовательского института кардиологии, открытого в 1980 году. Его руководителем был выдающийся российский кардиолог Владимир Алмазов, который создал в стенах института кардиологии единый центр, оказывающий не только терапевтическую, но и хирургическую помощь пациентам.

Сегодня Центр Алмазова — ведущий российский центр, уникальность которого состоит в соединении фундаментальных и прикладных исследований в различных областях с оказанием многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению и непрерывной междисциплинарной подготовкой научных и медицинских кадров.

Как сообщается на сайте Центра Алмазова, статус Национального медицинского исследовательского центра он получил в 2017 году. В том же году здесь были введены в строй Детский лечебно-реабилитационный комплекс и Центр доклинических и трансляционных исследований, не имеющие аналогов в Российской Федерации.

Учреждение занимает первое место в РИНЦ среди научных организаций Минздрава России . Всего здесь было обучено семь тысяч человек по 49 специальностям. Клиника центра ежегодно принимает 170 тысяч амбулаторных пациентов, 36 тысяч пациентов в стационаре, ежегодно выполняется порядка 18 тысяч операций.