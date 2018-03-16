Путин встретится с медицинскими специалистами 

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге посетит Национальный медицинский центр имени Алмазова, сообщили накануне в пресс-службе Кремля.
"Глава государства посетит Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова — крупнейший многопрофильный центр России, в котором трудятся более семи тысяч сотрудников и проходят обучение свыше двух тысяч специалистов отрасли", — говорится в сообщении.
Ожидается, что Путин ознакомится с работой учреждения и встретится с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, образовательных учреждений и врачебных ассоциаций России. Планируется обсудить широкий круг вопросов развития отечественного здравоохранения, отмечают в пресс-службе Кремля.
Национальный центр Алмазова
Центр Алмазова основан на базе Научно-исследовательского института кардиологии, открытого в 1980 году. Его руководителем был выдающийся российский кардиолог Владимир Алмазов, который создал в стенах института кардиологии единый центр, оказывающий не только терапевтическую, но и хирургическую помощь пациентам.
Сегодня Центр Алмазова — ведущий российский центр, уникальность которого состоит в соединении фундаментальных и прикладных исследований в различных областях с оказанием многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению и непрерывной междисциплинарной подготовкой научных и медицинских кадров.
Как сообщается на сайте Центра Алмазова, статус Национального медицинского исследовательского центра он получил в 2017 году. В том же году здесь были введены в строй Детский лечебно-реабилитационный комплекс и Центр доклинических и трансляционных исследований, не имеющие аналогов в Российской Федерации.
Учреждение занимает первое место в РИНЦ среди научных организаций Минздрава России. Всего здесь было обучено семь тысяч человек по 49 специальностям. Клиника центра ежегодно принимает 170 тысяч амбулаторных пациентов, 36 тысяч пациентов в стационаре, ежегодно выполняется порядка 18 тысяч операций.
Центр регулярно принимает тяжелобольных детей со всей России, в том числе здесь проходили лечение дети из Донбасса, которых в Санкт-Петербург доставляли спецбортами МЧС при поддержке благотворительного фонда "Справедливая помощь".