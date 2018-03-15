Безумные и реальные версии отравления Скрипаля

Может ли буря, поднятая британским правительством из-за отравления в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля , привести к новому обострению в холодной войне, которая идет между Россией и Западом? И вообще — что это было, зачем и кому был выгоден новый скандал, и почему вся эта история возникла именно сейчас?

Британия высылает российских дипломатов, приостанавливает межправительственные контакты, обвиняет Москву в применении химического оружия на ее территории и требует от международного сообщества жестких мер против России на уровне ООН

Ситуация выглядела бы абсурдной, если бы не была настолько обострена. И чтобы понять, откуда она возникла, для начала нужно ответить на вопрос, кому выгодно отравить Скрипаля и получить дальнейшее обострение отношений России и Запада.

На этот счет есть масса версий, в разной степени безумных. Версия первая: Россия убила предателя

Первая, и, по сути, основная версия, продвигаемая британской и западной прессой — Скрипаля убил Кремль как предателя Родины. Это демонстративная казнь — чтобы неповадно было изменять. Тиран Путин всегда убивает своих врагов и предателей, от Политковской до Литвиненко, от Березовского до Немцова. Особенно часто он выбирает Лондон, потому что именно на острове скрываются многие отважные борцы с режимом. Вот и в этот раз Путин демонстративно растоптал британский суверенитет, на что правительство Мэй дает жесткий отпор.

Ну да, и попутно Кремль запугивает живущих в Лондоне олигархов и их обслугу. Ведь в России идет компания по возвращению вывезенных капиталов на родину, и испугавшиеся расправы бывшие соотечественники должны понять, что лучше вернуться самим и «сдать валюту».

Британскую элиту в этой версии ничего не смущает. Ну разве что некоторая топорность работы российских спецслужб, на что обращают внимание отдельные телезрители, недоумевающие, зачем же эти русские прибегли к такому сложному и, к тому же, явно указывающему на них способу убийства? На что им весомо возражают — дикий народ, да и настолько обнаглели, что вот ничего уже не стесняются. Версия вторая: провокация «кремлевских ястребов»

Вторая версия состоит в том, что убить Скрипаля попытались вышедшие из подчинения Кремля российские спецслужбы или же их отдельные представители. Мотив тут уже другой — помешать восстановлению отношений России и Запада. То есть усугубить и так демонический образ Путина на Западе, сделав в принципе невозможным никакое даже относительное таяние льдов «холодной войны». На эту версию намекает не только живущий в Лондоне Ходорковский. Впрочем, «кремлевские ястребы» в реальном мире водятся только в голливудских сценариях.

Дело не в том, что в руководстве спецслужб или в российском руководстве в целом нет споров по поводу того, какую линию вести в отношениях с Западом — более или менее жесткую. Дело в том, что, во-первых, суть выстроенной Путиным вертикали власти как раз и состоит в том, чтобы выполнялись решения руководства, а не действовала самодеятельность. В спецслужбах самоуправство, тем более в таком откровенно экстраординарном деле, как убийство перебежчика или предателя — это не просто нарушение субординации. Это, по сути, такое же предательство своего руководителя — то есть главы спецслужбы, и его руководителя, то есть президента страны. Пойти на это из-за желания выслужится может только герой детективных романов какого-нибудь Ле Карре, но не реальный человек.

Но, что не менее важно — добиться такой цели (помешать восстановлению отношений России и Запада) с помощью убийства Скрипаля невозможно. Почему? Да потому что курс на сдерживание России взят Западом не оттого, что «Путин-кровавый убийца». Всё ровно наоборот — демонизация Путина проводится для оправдания политики давления на Россию. А сама эта политика выбрана потому, что не оправдались надежды на включение нашей страны в орбиту западного мира на правах младшего партнера-сателлита. Третья версия: повышение явки на выборах

Есть, впрочем, еще одна версия того, почему отравление Скрипаля выгодно России. Ее всерьез излагают не только отдельные наши эмигранты, но и британская пресса. С помощью этой операции Кремль рассчитывает поднять явку на выборах президента России! Да, конечно же — возмущенные британцы обвиняют Путина, в России это воспринимают как очередную атаку Запада на нашу страну, и в едином порыве идут голосовать за нынешнего президента и верховного главнокомандующего. А иначе на выборы пришло бы очень мало народу, и их легитимность оказалась бы под угрозой.

Тут даже комментировать что-либо сложно — разве что указать, что странно, что Путин не начал «маленькую победоносную войну». Ведь именно так, по обычному сценарию англичан, должен действовать желающий выиграть выборы восточный деспот. Версия четвертая: запугать участников заговора против Трампа

Если быть совсем честным, то есть еще одна — самая детективная версия того, почему Россия сделала это. Путину нужно было запугать тех, кто участвовал в заговоре по продвижению Трампа в президенты США . Да, в нем было замешано много российских граждан, включая сотрудников спецслужб — и покушением на Скрипаля в Лондоне Путин дает им понять, чтобы они даже не думали о том, чтобы раскрыть тайну заговора западным разведкам. Эту версию всерьез излагает излагает в Guardian Люк Гардинг, один из ведущих британских специалистов по российским спецслужбам.

При этом связь с «русским заговором по избранию Трампа» и покушением на Скрипаля действительно есть — вот только совсем не та, о которой говорит британский журналист. Реальные версии

И за охотой на Трампа с помощью «русского следа», и за провокацией с покушением на Скрипаля стоят одни и те же силы. Да, агенты Ми-6 вполне могли организовать операцию по отравлению Скрипаля, чтобы потом свалить ее на Россию. Но, как и в случае с Трампом, они лишь исполнители. А кто заказчики?

Те, кто стоит за этим покушением, поданным, как дело рук Кремля, решает сразу несколько задач.

Первая — продолжить кампанию по дисскредитации России и лично Путина на Западе. Причем именно под лозунгом «Путин вмешивается во внутренние дела свободного мира». Тема русского вмешательства активнейшим образом нагнетается на Западе уже больше года — но в США она явно начинает иссякать. Нужно продолжение, новые серии — и тут Британия со всеми памятной историей отравления Литвиненко очень кстати.

Есть еще и побочная, тоже немаловажная для глобалистов цель. И она состоит в том, чтобы ударить одновременно по британскому правительству, поставив его перед необходимостью вступать в конфликт с Россией, совсем ему сейчас ненужный. Точно так же, как кто-то может устраивать практически саботаж со стороны ФБР избранному американскому президенту. Это «глубинное государство» — что в США, что в Великобритании . А говоря проще, те силы в элитах этих стран, которые во многом ими реально и управляют, и которых категорически не устраивает ни Трамп, ни Брекзит.

Британская элита в широком смысле этого слова не в восторге от выхода из ЕС . А в узком смысле это две силы — в публичной плоскости это лейбористы , а в теневой — лондонский Сити. Сити — это мировой финансовый центр на протяжении последних трех с лишним веков. Это не только не часть Лондона, но и не совсем Британия, даже совсем не Британия. Деньги, принадлежащие банковским домам, расположенным в Сити, выбрали остров как свое место расположения — и более чем тесно переплелись с английской аристократией.

Но главная функция Сити — управлять глобальным проектом. Это можно делать как с помощью Британской Ост-Индской компании, так и с помощью Британской империи, так и при опоре на современное Содружества наций. Но в принципе никакой привязки к Темзе у сил, обобщенно называемых Ротшильдами, нет — они в случае чего, могут и переехать. Если остров начнет тонуть — в прямом или переносном смысле.

А Брекзит может привести к тому самому «потопу», если в результате него Великобритания утратит свое место мозга и мотора атлантического проекта. Присмотр англосаксов над Евросоюзом — ради которого во многом Британия и присоединялась к единой Европе — резко ослабнет, а одних механизмов военного, то есть НАТОвского контроля может не хватить.

И самостоятельная, то есть германская Европа со своим евро, и националистические США, и мощнейший Китай (заключивший с Сити некий альянс в Гонконге ) — все это будет в стороне от Великобритании. И зачем такая Великобритания Сити? Но не перемещаться же в Гонконг или Франкфурт — проще развернуть Британию обратно в ЕС.

Для этого нужно всего ничего — сорвать переговоры с Брюсселем . Добиться правительственного кризиса и новых выборов.

Причем здесь отравление Скрипаля? При том, что Британии отрубают малейшую возможность наладить отношения с Россией. Которая важна ей не столько как торговый партнер, сколько как партнер инвестиционный. «Бритиш Петролеум» имеет солидную долю в «Роснефти» , а растущая российская экономика заинтересована в совместных проектах с Сити. Но и Сити заинтересован в России, и если Британия ссорится с Россией, то тем хуже для Британии.

Дело не в «русских» олигархах, эмигрировавших в Лондон или живущих между Москвой и Темзой, их деньги России все равно не вернуть. Дело в той репутации мировой финансовой столицы — она же прачечная — которая есть у Сити. Если она начнет рушиться, побегут не только Абрамовичи с Дерипаской. Побегут индийские, арабские, китайские миллиардеры, легальные и не очень, отставные диктаторы и коррупционеры, хранящие свои деньги в Сити, а тела в Белгравии. Рухнет репутация «места силы», и это будет реальным закатом британской империи.

Понятно, что Мэй и Джонсон не собираются ссориться с Сити, да у них и сил на это не хватит. Но они уже попали в расставленную им ловушку. Выдвинув России ультиматум, они сделали свое положение еще более шатким, а шансы на реальный Брекзит еще более призрачными — что, впрочем, чисто английская проблема.