Лавров: Киев не заставит ЛНР и ДНР отказаться от минских договренностей

Такое заявление он сделал на встрече с участниками форума «Россия — страна возможностей», передает ТАСС

Министр отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки «удушить блокадой» жителей Донбасса, чтобы заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей.

По его словам, делаются эти попытки «абсолютно негодными средствами», и Россия не допустит, чтобы они имели положительный результат.