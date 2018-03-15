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Лавров: Киев не заставит ЛНР и ДНР отказаться от минских договренностей
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Лавров: Киев не заставит ЛНР и ДНР отказаться от минских договренностей 

Аргументы и Факты 15 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Россия не допустит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Такое заявление он сделал на встрече с участниками форума «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.
Министр отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки «удушить блокадой» жителей Донбасса, чтобы заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей.
По его словам, делаются эти попытки «абсолютно негодными средствами», и Россия не допустит, чтобы они имели положительный результат.
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