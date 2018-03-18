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СМИ: Скрипаля с дочерью могли отправить через вентиляцию автомобиля
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СМИ: Скрипаля с дочерью могли отправить через вентиляцию автомобиля 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
Ядовитый газ мог поступить к ним через вентиляционную систему в автомобиле BMW, который принадлежал бывшему двойному агенту, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC. Впрочем, эта версия не объясняет того, каким образом пострадавшие могли затем дойти до скамьи в Солсбери, где их нашли без сознания. Непроясненной и запутанной остается информация о самом отравляющем материале, образцы которого Лондон собирался передать в Организацию по запрещению химоружия.
Между тем собеседник ABC утверждает, что злоумышленники распылили отравляющее вещество в салоне машины в виде порошка.
До этого негласно выдвигались совсем другие версии — в том числе о том, что яд находился на сиденье или руле того же авто, в доме Скрипалей, в баре, в торговом центре. Наконец, утверждалось, что яд оказался в багаже Юлии. Однако ни одна из этих утечек не была подтверждена или даже объявлена официально.
Посол России в Лондоне Александр Яковенко отметил, что в такой ситуации постоянно всплывающие версии покушения на 66-летнего Сергея и 33-летнюю Юлию Скрипаль становятся «очень серьезной игрой с общественным мнением». Дипломаты подтвердили, что в консульском доступе к Сергею Скрипалю им было отказано, поскольку он сменил российское гражданство на британское подданство. О том, смогут ли сотрудники посольства навестить гражданку РФ Юлию Скрипаль, не сообщается. И отец, и дочь по-прежнему находятся в коме.
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