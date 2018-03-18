СМИ: Скрипаля с дочерью могли отправить через вентиляцию автомобиля

Ядовитый газ мог поступить к ним через вентиляционную систему в автомобиле BMW, который принадлежал бывшему двойному агенту, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC . Впрочем, эта версия не объясняет того, каким образом пострадавшие могли затем дойти до скамьи в Солсбери, где их нашли без сознания. Непроясненной и запутанной остается информация о самом отравляющем материале, образцы которого Лондон собирался передать в Организацию по запрещению химоружия.

Между тем собеседник ABC утверждает, что злоумышленники распылили отравляющее вещество в салоне машины в виде порошка.

До этого негласно выдвигались совсем другие версии — в том числе о том, что яд находился на сиденье или руле того же авто, в доме Скрипалей, в баре, в торговом центре. Наконец, утверждалось, что яд оказался в багаже Юлии. Однако ни одна из этих утечек не была подтверждена или даже объявлена официально.