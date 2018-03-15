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Лавров: РФ не даст Киеву заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей
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Лавров: РФ не даст Киеву заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей 

ТАСС 15 марта 2018
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия не позволит, чтобы попытки Украины заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей увенчались успехом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с участниками форума «Россия — страна возможностей».
"Сейчас предпринимаются попытки вас [жителей Донбасса] удушить блокадой, попытки заставить принять ультиматум Киева и заставить Донецк и Луганск отказаться от минских договоренностей — это попытки с абсолютно негодными средствами, — отметил глава МИД РФ. — Мы не позволим, чтобы они увенчались успехом".
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