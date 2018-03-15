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Путин раскрыл свой псевдоним разведчика
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Путин рассказал, как получил свой оперативный псевдоним 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин рассказал, какой у него был псевдоним во время работы в разведке. В беседе с журналистом Андреем Кондрашовым российский лидер признался, что ему присвоили имя «Плавун». Об этом сообщил «Интерфакс».
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В восьмидесятые годы Путин проходил обучение в бывшем краснознаменном институте имени Андропова, который в настоящее время знают как Академию внешней разведки. Именно о том периоде своей жизни президент РФ говорил с автором документального фильма «Путин», Андреем Кондрашовым. Владимир Владимирович ответил на вопрос о происхождении секретного имени.
Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса — Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что слушатели института знали друг друга только под кодовыми именами, поскольку рассказывать о своей настоящей фамилии не позволялось. Такое правило являлось естественным при подготовке разведчиков.
Кондрашов спросил и о курсах нелегальной разведки. Путин подтвердил, что некоторые время занимался этим направлением. По словам президента России, «там подготовка идет просто индивидуально — один на один с преподавателем».
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