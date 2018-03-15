Путин раскрыл свой псевдоним разведчика

Путин рассказал, как получил свой оперативный псевдоним

Президент России Владимир Путин рассказал, какой у него был псевдоним во время работы в разведке. В беседе с журналистом Андреем Кондрашовым российский лидер признался, что ему присвоили имя «Плавун». Об этом сообщил «Интерфакс».

Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса — Владимир Путин. В восьмидесятые годы Путин проходил обучение в бывшем краснознаменном институте имени Андропова, который в настоящее время знают как Академию внешней разведки. Именно о том периоде своей жизни президент РФ говорил с автором документального фильма «Путин», Андреем Кондрашовым. Владимир Владимирович ответил на вопрос о происхождении секретного имени.

Российский лидер подчеркнул, что слушатели института знали друг друга только под кодовыми именами, поскольку рассказывать о своей настоящей фамилии не позволялось. Такое правило являлось естественным при подготовке разведчиков.

Кондрашов спросил и о курсах нелегальной разведки. Путин подтвердил, что некоторые время занимался этим направлением. По словам президента России, «там подготовка идет просто индивидуально — один на один с преподавателем».