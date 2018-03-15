Россия высылает британских дипломатов

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Великобритании

Москва вышлет из британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать "активный диалог" с Лондоном, однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

"Дело Скрипаля"

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году.

Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Россия отвергла какую-либо причастность к отравлению, а глава МИД Сергей Лавров назвал подобные обвинения чушью. Он подчеркнул, что Москва хотела получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказал.

Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.