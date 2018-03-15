Чемезов рассказал, как спорить с Путиным 

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным можно спорить, если есть "железные доводы".
"Ну конечно можно, но если у тебя есть железные доводы", — сказал Чемезов в фильме Андрея Кондрашова "Путин. Часть 2", опубликованном в соцсетях.
В то же время один из героев фильма академик Российской академии наук Игорь Спасский, начальник ЦКБ "Рубин" в 1974-2007 годах, отметил, что он бы не рекомендовал спорить с Владимиром Путиным.
"Если он зарядился за что-то, сдвинуть его с рельс очень сложно", — сказал Спасский.