Поклонская рассказала о «сакральных жертвах» Майдана

Депутат Госдумы , бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что организаторы Евромайдана умышленно выбирали среди участников акций протеста «сакральных жертв». Об этом она рассказала в программе «Звезда на „Звезде“.

Она подчеркнула, что „пострадали невинные люди“, которых использовали „для прикрытия глаз“.

По словам Поклонской, организаторы протестов специально выбирали лица, которые чаще всего появлялись в интернете.

»<…> Выбирались те люди, которые незадолго до гибели попадали в кадр: либо читали красиво патриотические стихи, либо просто случайно попадали в кадр», — отметила она.

Депутат подчеркнула, что потом этих людей хоронили и называли «небесной сотней».

«Небесной сотней» называют людей, погибших в ходе столкновений на киевском Майдане в феврале 2014 года. Жертв было более ста. Сторонники Евромайдана утверждали, что большинство участников акций протеста были убиты снайперами из силовых структур.