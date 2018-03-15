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Поклонская рассказала о «сакральных жертвах» Майдана
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Поклонская рассказала о «сакральных жертвах» Майдана 

Рамблер 50 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что организаторы Евромайдана умышленно выбирали среди участников акций протеста «сакральных жертв». Об этом она рассказала в программе «Звезда на „Звезде“.
Она подчеркнула, что „пострадали невинные люди“, которых использовали „для прикрытия глаз“.
По словам Поклонской, организаторы протестов специально выбирали лица, которые чаще всего появлялись в интернете.
»<…> Выбирались те люди, которые незадолго до гибели попадали в кадр: либо читали красиво патриотические стихи, либо просто случайно попадали в кадр», — отметила она.
Депутат подчеркнула, что потом этих людей хоронили и называли «небесной сотней».
«Небесной сотней» называют людей, погибших в ходе столкновений на киевском Майдане в феврале 2014 года. Жертв было более ста. Сторонники Евромайдана утверждали, что большинство участников акций протеста были убиты снайперами из силовых структур.
В феврале 2017 года уроженцы Грузии Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали журналистам, что в феврале 2014-го они были на Майдане и получили оружие и приказ стрелять на поражение от нынешнего главы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Сергея Пашинского.
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