Путин порассуждал о соседстве трона и эшафота

«Вы думаете, об этом надо говорить?», — выразил сомнение Путин. Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова отказался отвечать на вопрос о покушениях на его жизнь. Фильм выложен во «Вконтакте» в четверг, 15 марта.

Он привел в пример фразу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что трон всегда соседствует с эшафотом.

«Но дело даже не в этом. Не в каком-то троне там мифическом. Я никогда не чувствовал, что на каком-то троне нахожусь. А дело в другом: человек, когда делает какой-то для себя выбор, он должен понимать, что с этим выбором связано», — сказал Путин.

18 ноября 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что за время поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург , которая состоялась 17 ноября, телефонные террористы более 60 раз звонили с сообщениями о бомбах, якобы заложенных в Северной столице.

По словам Пескова, звонки предупреждали о 50 взрывных устройствах, якобы заложенных по пути следования президентского кортежа или рядом с теми местами, которые должен был посетить Путин. Песков также добавил, что сообщения о минировании приходили из-за границы.

«Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут», — пообещал пресс-секретарь.

В июле 2017 года издание «Коммерсант» сообщало, что гражданин Казахстана Илья Пьянзин , осужденный в 2013 году за подготовку покушения на президента России, запросил у него помилования.