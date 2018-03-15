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Путин порассуждал о соседстве трона и эшафота
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Путин порассуждал о соседстве трона и эшафота 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во второй части документального фильма Андрея Кондрашова отказался отвечать на вопрос о покушениях на его жизнь. Фильм выложен во «Вконтакте» в четверг, 15 марта.
«Вы думаете, об этом надо говорить?», — выразил сомнение Путин.
Он привел в пример фразу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что трон всегда соседствует с эшафотом.
«Но дело даже не в этом. Не в каком-то троне там мифическом. Я никогда не чувствовал, что на каком-то троне нахожусь. А дело в другом: человек, когда делает какой-то для себя выбор, он должен понимать, что с этим выбором связано», — сказал Путин.
18 ноября 2017 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что за время поездки Владимира Путина в Санкт-Петербург, которая состоялась 17 ноября, телефонные террористы более 60 раз звонили с сообщениями о бомбах, якобы заложенных в Северной столице.
По словам Пескова, звонки предупреждали о 50 взрывных устройствах, якобы заложенных по пути следования президентского кортежа или рядом с теми местами, которые должен был посетить Путин. Песков также добавил, что сообщения о минировании приходили из-за границы.
«Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут», — пообещал пресс-секретарь.
В июле 2017 года издание «Коммерсант» сообщало, что гражданин Казахстана Илья Пьянзин, осужденный в 2013 году за подготовку покушения на президента России, запросил у него помилования.
Пьянзина и его подельника Адама Осмаева задержали в начале февраля 2012 года после случайного взрыва на частной квартире в Одессе, превращенной в лабораторию по производству взрывчатки. В конце февраля того же года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с российскими спецслужбами предотвратила планы террористов по подготовке покушения на Путина.
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