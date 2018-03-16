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Глава МИД Ирана отмечает снижение уровня вражды и насилия в Сирии
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Глава МИД Ирана отмечает снижение уровня вражды и насилия в Сирии 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
АСТАНА, 16 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что, несмотря на ситуацию в Восточной Гуте, удалось снизить уровень вражды и насилия в Сирии.
Пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что Нурсултан Назарбаев в пятницу провел встречу, участие в которой приняли министры иностранных дел России — Сергей Лавров, Турции — Мевлют Чавушоглу, Ирана — Мохаммад Джавад Зариф.
Министр иностранных дел Ирана указал, что, несмотря на существующую проблему в Восточной Гуте, в целом сторонам удалось понизить уровень вражды и насилия в Сирии.
"Мы смогли смягчить ситуацию, решая некоторые гуманитарные вопросы, несмотря на наличие проблем в Восточной Гуте. Мирные граждане в Сирии смогли получить защиту. Вчера мы начали работу по установлению доверия между сторонами", — сказал глава МИД Ирана, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Зариф также отметил особую значимость астанинской площадки в деле формирования политических путей и подходов в урегулировании кризиса в Сирии.
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