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Визит Чавушоглу в США переносится на более поздний срок
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Визит Чавушоглу в США переносится на более поздний срок 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Поездка министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, планировавшаяся на 19 марта и предусматривавшая встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, откладывается на более поздний срок. Об этом сообщил в четверг группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, официальный представитель МИД республики Хами Аксой.
"Визит нашего министра в Вашингтон переносится", — сказал он.
Будучи ранее в Москве, глава турецкого МИД отметил, что отставка Тиллерсона ставит под вопрос ближайшие встречи, в том числе намеченные на 19 марта консультации США и Турции по ситуации на севере Сирии. «Наши представители находятся в контакте», — указал он при этом.
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место предложена кандидатура Майкла Помпео — директора Центрального разведывательного управления.
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