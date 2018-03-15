«Агрессивная риторика»: в Крыму ответили Госдепу

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт по поводу выступления российского лидера Владимира Путина на митинге-концерте в Крыму, организованном в преддверии четвёртой годовщины вхождения полуострова в состав России.
«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад. Соединённые Штаты продолжают следовать тому мнению, которое они навязывают и другим странам, относительно событий, произошедших в республике Крым. Хотя, на самом деле, эта позиция не имеет никакого отношения к реальности», — заявил он.
Ганжара также обратил внимание, что Госдеп США посредством своих заявлений пренебрегает мнением жителей Республики Крым.
«Именно голосование крымчан на референдуме стало основой воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Это был абсолютно мирный референдум, который прошёл в соответствии со всеми стандартами международного права. Просто американцам невыгодно признание того, что сегодня Крым — составная часть России. Мы понимаем, что в ходе государственного переворота на Украине Крым имел огромное значение для Штатов. Именно здесь должны были размещаться американские базы. Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», — подытожил он.
По словам депутата, комментарии Госдепа не являются критерием того, что действительно происходит на полуострове.
Ранее исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии Хезер Науэрт прокомментировала выступление Владимира Путина в Крыму.
14 марта российский лидер принял участие в митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым». Путин поздравил жителей полуострова с четвёртой годовщиной воссоединения с Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.