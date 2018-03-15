«Агрессивная риторика»: в Крыму ответили Госдепу

В Крыму прокомментировали заявления Госдепа США о визите Путина на полуостров

«Госдеп — не то ведомство, которое имеет право что-то указывать нашей стране, особенно во внутренних делах. Их заявление мы можем рассматривать как очередной акт агрессивной риторики в отношении Российской Федерации и непризнание очевидной действительности, которая сложилась четыре года назад. Соединённые Штаты продолжают следовать тому мнению, которое они навязывают и другим странам, относительно событий, произошедших в республике Крым. Хотя, на самом деле, эта позиция не имеет никакого отношения к реальности», — заявил он.

«Именно голосование крымчан на референдуме стало основой воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Это был абсолютно мирный референдум, который прошёл в соответствии со всеми стандартами международного права. Просто американцам невыгодно признание того, что сегодня Крым — составная часть России. Мы понимаем, что в ходе государственного переворота на Украине Крым имел огромное значение для Штатов. Именно здесь должны были размещаться американские базы. Сегодня это осталось лишь в мечтах американских политиков», — подытожил он. Ганжара также обратил внимание, что Госдеп США посредством своих заявлений пренебрегает мнением жителей Республики Крым.

По словам депутата, комментарии Госдепа не являются критерием того, что действительно происходит на полуострове.

Ранее исполняющая обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии Хезер Науэрт прокомментировала выступление Владимира Путина в Крыму.

14 марта российский лидер принял участие в митинге-концерте «Россия. Севастополь . Крым». Путин поздравил жителей полуострова с четвёртой годовщиной воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.