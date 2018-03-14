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Президент Армении принял российскую парламентскую делегацию
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Президент Армении принял российскую парламентскую делегацию 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Ереван, 14 марта /Синьхуа/ — Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию верхней палаты российского парламента во главе с Константином Косачевым, председателем Комитета Совета Федерации по международным делам. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня, пресс-службой аппарата президента Армении.
Подчеркнув важность стратегических отношений между двумя странами, президент С. Саргсян заявил, что Армения желает участвовать в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми интеграционными объединениями, играющими важную роль в регионе.
С. Саргсян также поблагодарил К. Косачева за его объективную позицию в отношении внешней политики Армении на различных международных площадках. —0—
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