Президент Армении принял российскую парламентскую делегацию 

Ереван, 14 марта /Синьхуа/ — Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию верхней палаты российского парламента во главе с Константином Косачевым, председателем Комитета Совета Федерации по международным делам. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня, пресс-службой аппарата президента Армении.
Подчеркнув важность стратегических отношений между двумя странами, президент С. Саргсян заявил, что Армения желает участвовать в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми интеграционными объединениями, играющими важную роль в регионе.
С. Саргсян также поблагодарил К. Косачева за его объективную позицию в отношении внешней политики Армении на различных международных площадках. —0—