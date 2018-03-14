Президент Армении принял российскую парламентскую делегацию

Подчеркнув важность стратегических отношений между двумя странами, президент С. Саргсян заявил, что Армения желает участвовать в конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве со всеми интеграционными объединениями, играющими важную роль в регионе.

С. Саргсян также поблагодарил К. Косачева за его объективную позицию в отношении внешней политики Армении на различных международных площадках. —0—