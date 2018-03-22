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Российских дипломатов могут выслать отовсюду
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СМИ: Власти Великобритании пытаются убедить страны Европы выслать российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, британские спецслужбы, в частности, делятся секретными сведениями по поводу расследования, чтобы убедить другие страны повторить действия Лондона.
По данным агентства, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена заявить участникам саммита ЕС, что Россия является стратегическим противником, а не стратегическим партнёром, который представляет собой долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран объединения.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 219 источников 
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