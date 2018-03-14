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США обвинили Россию в отравлении Скрипаля
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США обвинили Россию в отравлении Скрипаля 

Рамблер 39 минут назад
Фото: Reuters
США солидарны с Великобританией и считают Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли, передает ТАСС.
«Позвольте мне ясно дать понять с самого начала: Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие», — сказала Хейли.
Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Терезой Мэй по телефону сказал, что США на 100% поддерживают Великобританию в отношении «дела Скрипаля».
По его словам, Дональд Трамп согласился с выводами Великобритании о том, что Москва причастна к отравлению бывшего разведчика.
Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр также заявил о солидарности страны с Лондоном.
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На прошлой неделе экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии под воздействием нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в коме. Вместе с Сергеем Скрипалем и его дочерью воздействию газа подверглись еще 19 человек. Все они, за исключением полицейского, расследовавшего дело об отравлении, уже выписаны из больниц.
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