США обвинили Россию в отравлении Скрипаля

«Позвольте мне ясно дать понять с самого начала: Соединенные Штаты совершенно солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие», — сказала Хейли.

По его словам, Дональд Трамп согласился с выводами Великобритании о том, что Москва причастна к отравлению бывшего разведчика.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр также заявил о солидарности страны с Лондоном.

На прошлой неделе экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а затем помилованный, был найден в городском парке английского Солсбери вместе с дочерью Юлией в критическом состоянии под воздействием нервно-паралитического вещества. Сейчас они находятся в коме. Вместе с Сергеем Скрипалем и его дочерью воздействию газа подверглись еще 19 человек. Все они, за исключением полицейского, расследовавшего дело об отравлении, уже выписаны из больниц.