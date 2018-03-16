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Лондон использует Скрипаля для отвлечения внимания от Brexit и других проблем
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Лондон использует Скрипаля для отвлечения внимания от Brexit и других проблем 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Великобритания использует ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, Великобритания находится в тяжелом положении в связи с Brexit, и это оказывает сильное влияние на правительство страны.
"Правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", — считает Яковенко.
Кроме того, по его словам, после выхода из Евросоюза Великобритания потеряет рычаги своего политического влияния, и «значение страны объективно будет падать». Поэтому для того, чтобы хоть как-то удержаться, «нужно найти свою роль в западном мире, прежде всего, может быть, с таким элементом опоры на безопасность».
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Из страны будут высланы 23 российских дипломата. Москва категорически отвергла свою причастность к инциденту, потребовала доказательств и анонсировала принятие ответных шагов.
Между тем издание The Telegraph сообщило, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, было спрятано в чемодане его дочери. Якобы ядом пропитали предмет одежды или косметики перед тем, как Юлия Скрипаль вылетела в Лондон.
Тем временем, как сообщает РИА Новости, к странам, поддержавшим меры Великобритании в отношении России, присоединилась Австралия. В заявлении говорится, что премьер Малкольм Тернбулл присоединился «к осуждению возмутительного акта и выразил полную солидарность с Великобританией в реакции на нападение». Ранее Лондон поддержали Германия, Франция, США и другие страны.
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