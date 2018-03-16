Лондон использует Скрипаля для отвлечения внимания от Brexit и других проблем

"Правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", — считает Яковенко.

Кроме того, по его словам, после выхода из Евросоюза Великобритания потеряет рычаги своего политического влияния, и «значение страны объективно будет падать». Поэтому для того, чтобы хоть как-то удержаться, «нужно найти свою роль в западном мире, прежде всего, может быть, с таким элементом опоры на безопасность».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Из страны будут высланы 23 российских дипломата. Москва категорически отвергла свою причастность к инциденту, потребовала доказательств и анонсировала принятие ответных шагов.

Между тем издание The Telegraph сообщило, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, было спрятано в чемодане его дочери. Якобы ядом пропитали предмет одежды или косметики перед тем, как Юлия Скрипаль вылетела в Лондон.