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Памфилова обсудила с послом Мексики выборы глав обоих государств
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Памфилова обсудила с послом Мексики выборы глав обоих государств 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с послом Мексики в Москве Нормой Бертой Пенсадо Морено в среду обсудила предстоящие выборы глав обоих государств, а также подчеркнула, что готова оказать содействие иностранным коллегам, сообщается на сайте Центризбиркома.
"Состоялась встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с послом Мексики Нормой Бертой Пенсадо Морено", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи обсуждались предстоящие выборы глав государств в РФ и Мексике. «Элла Памфилова рассказала о ходе подготовки и проведении выборов президента Российской Федерации, а также о нововведениях в избирательной системе, которые будут применяться на территории России впервые», — отмечается в сообщении.
Посол Мексики отметила, что выборы в стране для граждан станут очень важным событием, так как они впервые смогут голосовать за рубежом. Памфилова выразила готовность оказать помощь и содействие иностранным коллегам.
Выборы в Мексике намечены на 1 июля.
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