Памфилова обсудила с послом Мексики выборы глав обоих государств

"Состоялась встреча председателя ЦИК России Эллы Памфиловой с послом Мексики Нормой Бертой Пенсадо Морено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались предстоящие выборы глав государств в РФ и Мексике. «Элла Памфилова рассказала о ходе подготовки и проведении выборов президента Российской Федерации, а также о нововведениях в избирательной системе, которые будут применяться на территории России впервые», — отмечается в сообщении.

Посол Мексики отметила, что выборы в стране для граждан станут очень важным событием, так как они впервые смогут голосовать за рубежом. Памфилова выразила готовность оказать помощь и содействие иностранным коллегам.

Выборы в Мексике намечены на 1 июля.