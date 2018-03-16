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МИД: Послу Польши в России заявлен протест
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МИД: Послу Польши в России заявлен протест 

Российская Газета 21 час назад
Фото: depositphotos.com
МИД РФ заявил протест послу Польши в связи с планами эксгумировать останки советских воинов, захороненных в городе Стараховице (Свентокшиское воеводство), говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ напомнили, что статья 5 двустороннего межправсоглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 года предусматривает перезахоронение останков в государстве, в котором они захоронены, только в исключительных случаях.
Последняя редакция закона о декоммунизации была подписана президентом Польши Анджеем Дудой в июле 2017 года. Согласно этому документу, из публичного пространства должны быть убраны все памятники и символы, относящиеся к тоталитарным системам — коммунизму, нацизму и другим. Также должны быть изменены названия улиц.
В 2014-17 годах в Польше были снесены или сильно изменены 20 мемориалов, посвященных памяти советских воинов.
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