МИД: Послу Польши в России заявлен протест

В МИД РФ напомнили, что статья 5 двустороннего межправсоглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 года предусматривает перезахоронение останков в государстве, в котором они захоронены, только в исключительных случаях.

Последняя редакция закона о декоммунизации была подписана президентом Польши Анджеем Дудой в июле 2017 года. Согласно этому документу, из публичного пространства должны быть убраны все памятники и символы, относящиеся к тоталитарным системам — коммунизму, нацизму и другим. Также должны быть изменены названия улиц.

В 2014-17 годах в Польше были снесены или сильно изменены 20 мемориалов, посвященных памяти советских воинов.