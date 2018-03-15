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Россия готовит ответ Великобритании
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МИД России заявил о подготовке ответных мер на действия Великобритании 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва примет ответные меры в связи с действиями Лондона.
«Предполагаются в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов недружественных и мер в отношении Российской Федерации. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер. Сейчас они находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время», — сказала она.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
Ранее Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности российской стороны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском: последние новости
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