Россия готовит ответ Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва примет ответные меры в связи с действиями Лондона.
«Предполагаются в связи с введением и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов недружественных и мер в отношении Российской Федерации. Предполагается, безусловно, принятие ответных мер. Сейчас они находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время», — сказала она.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
Ранее Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности российской стороны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.