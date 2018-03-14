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Путин заявил, что еще многое нужно сделать для Крыма
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Путин заявил, что еще многое нужно сделать для развития Крыма 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что еще многое предстоит сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом.
"Вы своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких", — сказал Путин, выступая на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Обратившись к участникам митинга "дорогие мои", Путин подчеркнул, что "нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом".
"Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи", — заявил президент РФ.
После выступления Путина ведущий концерта певец Александр Маршал обратился к участникам митинга с вопросом: "Мы знаем, за кого будем голосовать 18 марта?", и вся площадь ответила: "Да".
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