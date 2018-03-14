Путин заявил, что еще многое нужно сделать для Крыма

"Это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи", — заявил президент РФ.

Обратившись к участникам митинга "дорогие мои", Путин подчеркнул, что "нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом".