РФ предрекла проблемы с выдачей виз британцам

"Но нужно понимать, что для посольства приоритет — обслуживание российских граждан", — отметил представитель посольства.

По словам представителя посольства, цель такого рода действий — затруднить работу консульского отдела, и это, по его мнению, "вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства".