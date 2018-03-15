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РФ предрекла проблемы с выдачей виз британцам
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Посольство России предрекло проблемы с выдачей виз британцам 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
Проблемы с выдачей виз британцам, вызванные высылкой российских дипломатов из Великобритании, будут усугубляться тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы, сказали РИА Новости в пресс-службе посольства.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
"Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы", — сказали в пресс-службе.
По словам представителя посольства, цель такого рода действий — затруднить работу консульского отдела, и это, по его мнению, "вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства".
"Но нужно понимать, что для посольства приоритет — обслуживание российских граждан", — отметил представитель посольства.
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