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Жириновский довел Собчак до слез
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«Вызовите ей психиатра»: Жириновский довел Собчак до слез на дебатах 

ТВ Центр 51 минуту назад
Фото: ТВ Центр
Между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским вновь произошел конфликт во время дебатов. Запись инцидента появилась в социальных сетях. Собчак пожаловалась, что Жириновский постоянно ее перебивает и оскорбляет. В ответ лидер либерал-демократов потребовал вызвать психиатров и связать ее.
Ксения Собчак и Владимир Жириновский вновь устроили перепалку во время предвыборных дебатов. Об этом сообщает TVC.RU.
Кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему дебатов Владимиру Соловьеву на то, что лидер ЛДПР постоянно ее перебивает и оскорбляет. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК. В ответ Жириновский назвал ее ребенком.
Собчак: "Я буду жаловаться в ЦИК! Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла".
Жириновский: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может тогда девочка оздоровеет".
С. : "Этот человек хамит только мне! Этот человек называет меня ***** (женщиной с низкой социальной ответственностью, — прим. редакции) и грязной ведьмой! И вы позволяете это делать ему!"
Ж. : "Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама* прибежит сейчас, носик утрет!"
Ведущий дебатов назвал происходящее "коллективной травлей" и "доведением женщины до слез".
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В конце февраля Владимир Жириновский во время дебатов обрушился с нецензурной бранью на Ксению Собчак. Лидер ЛДПР назвал ее сумасшедшей дурой, проституткой и непечатным синонимом этого слова. В ответ Собчак вылила на Жириновского стакан воды.
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