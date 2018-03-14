«Вызовите ей психиатра»: Жириновский довел Собчак до слез на дебатах

Между кандидатами в президенты Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским вновь произошел конфликт во время дебатов. Запись инцидента появилась в социальных сетях. Собчак пожаловалась, что Жириновский постоянно ее перебивает и оскорбляет. В ответ лидер либерал-демократов потребовал вызвать психиатров и связать ее.

Ксения Собчак и Владимир Жириновский вновь устроили перепалку во время предвыборных дебатов. Об этом сообщает TVC.RU.

Кандидат от "Гражданской инициативы" пожаловалась ведущему дебатов Владимиру Соловьеву на то, что лидер ЛДПР постоянно ее перебивает и оскорбляет. Собчак пригрозила подать жалобу в ЦИК. В ответ Жириновский назвал ее ребенком.

Собчак: "Я буду жаловаться в ЦИК! Я считаю это несправедливым. Эти люди перебивают только меня! Я требую вернуть мне мое время, в которое эти люди постоянно делают бла-бла-бла".

Жириновский: "В детский сад ее верните! На горшочек посадите, может тогда девочка оздоровеет".

С. : "Этот человек хамит только мне! Этот человек называет меня ***** (женщиной с низкой социальной ответственностью, — прим. редакции) и грязной ведьмой! И вы позволяете это делать ему!"

Ж. : "Вы должны вызвать психиатра и надеть на нее белый халат! Связать ее руками! Заплачь, Ксения, заплачь! Мама* прибежит сейчас, носик утрет!"

Ведущий дебатов назвал происходящее "коллективной травлей" и "доведением женщины до слез".

В конце февраля Владимир Жириновский во время дебатов обрушился с нецензурной бранью на Ксению Собчак. Лидер ЛДПР назвал ее сумасшедшей дурой, проституткой и непечатным синонимом этого слова. В ответ Собчак вылила на Жириновского стакан воды.