Предателям урок. Кадыров о деле Скрипаля

Кадыров о деле Скрипаля: Предателям это очередной урок

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, формула препарата, которым отравили Скрипаля давно известна. Он напомнил, что автомат Калашникова изобретен в России, но если из него американец убил вьетнамца, это тоже будет воспринято как русский след, просил Кадыров.

«Средство, которым как говорят отравили Скрипаля, известно всем. Формула давно раскрыта. Автомат Калашникова тоже изобрели в России, но если из него американец убил вьетнамца — тоже русский след? По описанию Запада — российские хакеры, российские спецслужбы, российские военные — самые могущественные. Да, россияне супергерои. Но именно герои, а не подлецы и убийцы. Мы стоим на защите правды и здравого смысла», — считает Кадыров. Глава Чеченской республики отметил, что у Запада «интересное поведение», когда они стараются в чем-то оправдаться, они обвиняют Россию. По словам Кадырова, обвинение всех вокруг в собственных неудачах ничего не изменит, если факты говорят обратное, написал он в своем Telegram-канале Kadyrov_95.

«Они ставят под угрозу безопасность своих граждан, спихивая вину на выдуманного врага. Настоящий убийца будет продолжать это делать и не нести наказания. Если же они сами ликвидировали Скрипаля, то это наша разведка скоро выяснит. А предателям это очередной урок, что предательство никто не ценит, отказавшись от своей Родины, вы не приобретете новую, там вас просто используют как расходный материал», — подытожил Кадыров. По словам политика, структуры Великобритании уничтожают последние крохи своей «демократии», выдвигая ложные обвинения в адрес России, ставя ультиматумы, угрожая запретить вещание российского СМИ.

Отметим, что ранее глава британского правительства Тереза Мэй объявила, что Лондон в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля требует высылки 23 российских дипломатов.

Напомним, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в коме.

12 марта Мэй потребовала от России объяснений по делу об отравлении Скрипаля. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва запросила у Лондона доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, но получила отказ, в связи с чем Россия не будет отвечать на ультиматум Британии, пока та не выполнит свои обязательства.

В Кремле подчеркнули, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.