Посольство отреагировало на высылку российских дипломатов из Британии

«14 марта Александр Яковенко был вызван в Форин-офис, где его проинформировали, что 23 дипломата объявлены персонами нон грата», — отмечается в сообщении. Дипмиссия считает такую меру категорически неприемлемой, необоснованной и недальновидной. Высылка российских дипломатов из Великобритании — это неприемлемый шаг. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.

В посольстве также указали, что вина за ухудшение российско-британских отношений лежит на нынешнем руководстве Соединенного Королевства.

Ранее 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов. Она официально обвинила Москву в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о приостановке всех двусторонних контактов с Россией.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме.

Лондон считает, что за покушением стоит Москва, поскольку бывший шпион и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения.