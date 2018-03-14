Ещё
Захарова жестко ответила на критику Мэй в адрес Лаврова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала критику Мэй в адрес Лаврова 

RT на русском 57 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, которая заявила, что глава российского ведомства Сергей Лавров якобы «не достоин своего поста».
«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон», — написала она в своём Facebook.
>> Британия приостанавливает двусторонние контакты с РФ
Ранее Мэй, выступая в парламенте заявила, что 23 российским дипломатам необходимо покинуть территорию страны. Она также подчеркнула, что Британия приостанавливает все двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение Лаврову посетить Лондон.
RT на русском: последние новости
Лавров рассказал, у кого могли быть мотивы отравить Скрипаля Лавров заявил, что Москва жёстко предостерегла США от безответственных действий в Сирии Постпред России при ЕС прокомментировал ультиматум Лондона по делу Скрипаля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй дала российским дипломатам неделю484
Юбилей Саши Грей26
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России61
На Меркель произошло нападение31
Стал известен размер наследства Табакова237
Видео
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
00:27
Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой
Происшествия Шоу-бизнес
01:18
Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»
Шоу-бизнес
04:56
Скончался Леонид Квинихидзе
Шоу-бизнес
02:13
В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
Новости Москвы
00:23
Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
Новости Москвы
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире Другое
00:52
Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение