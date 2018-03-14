Захарова жестко ответила на критику Мэй в адрес Лаврова

Захарова прокомментировала критику Мэй в адрес Лаврова

«Тереза, Лавров — российский министр, а не британский. И оценку ему как министру даёт президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон», — написала она в своём Facebook. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, которая заявила, что глава российского ведомства Сергей Лавров якобы «не достоин своего поста».

Ранее Мэй, выступая в парламенте заявила, что 23 российским дипломатам необходимо покинуть территорию страны. Она также подчеркнула, что Британия приостанавливает все двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение Лаврову посетить Лондон.