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В Госдуме отреагировали на заявление Мэй
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В Госдуме отреагировали на заявление Мэй о высылке российских дипломатов 

RT на русском 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что 23 российских дипломата должны покинуть страну.
«Я считаю, что это политическая ошибка. Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Великобритании», — отметил Чепа.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».
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