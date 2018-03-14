В Госдуме отреагировали на заявление Мэй о высылке российских дипломатов

«Я считаю, что это политическая ошибка. Нельзя обвинять в абсолютно непроверенных фактах. Я думаю, что нам следует адекватно зеркально ответить на позицию Великобритании», — отметил Чепа. Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что 23 российских дипломата должны покинуть страну.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. По её словам, эта «мера является ответной на действия России».