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Путин осмотрел готовый участок Крымского моста
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Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.
Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.
Глава государства приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролёт моста — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.
Мост президенту показывал заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки. "У вас всего 72 часа было?"— уточнил президент.
Арочный пролёт действительно возвели в столь короткие сроки, это было необходимо сделать из-за погодных условий.
"Самый длинный мост в Европе", — прокомментировал президент.
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