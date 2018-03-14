Путин осмотрел готовый участок Крымского моста

Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста.

Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Глава государства приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролёт моста — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Мост президенту показывал заместитель гендиректора компании подрядчика Леонид Рыженькин. Он рассказал Путину об этапах строительства моста, в том числе о возведении арки. "У вас всего 72 часа было?"— уточнил президент.