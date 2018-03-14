На Белорусской АЭС проходит досрочное голосование на выборах-2018

МИНСК, 14 мар — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России проходит 14-16 марта в белорусском Островце, на площадке строительства Белорусской АЭС, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

Ранее посольство сообщало, что досрочное голосование в Островце будет проходить на протяжении двух дней — 15 и 16 марта.

Дипломат сообщил, что было принято решение о продлении сроков голосования на БелАЭС на один день. «Досрочное выездное голосование проходит 14-16 марта на площадке строительства Белорусской АЭС. Оно организовано для российских специалистов, которые работают здесь вахтовым методом. По последней информации, с начала дня проголосовали уже более 300 сотрудников из РФ», — сказал Маскалев.

В основной день выборов президента РФ, 18 марта, в Островце будет работать другой участок для голосования, на котором все желающие граждане России, достигшие 18 лет, смогут отдать свои голоса в пользу того или иного кандидата в президенты. При себе необходимо иметь паспорт.

Ранее, в воскресенье, досрочное голосование прошло в шести белорусских городах, с волеизъявлением в течение одного дня определились более тысячи граждан РФ. В основной день выборов на территории Белоруссии будут работать 13 участков: в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. Участки будут открыты с 08.00 до 20.00 (совпадает с мск).

В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих в 2012 году, когда она составила более 13,5 тысячи человек. Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также увеличением числа избирательных участков (изначально планировалось, что их будет девять). Кроме того, россияне часто приезжают в Белоруссию в личных, туристических целях и по работе. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.